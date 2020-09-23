رامز جلال يروج لفيلمه الجديد بصورة "مرعبة"

وأوضح نجم برامج المقالب، رامز جلال، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" أن فيلمه الجديد سيكون اسمه "أحمد نوتردام".

ويظهر في الصورة المرفقة مع التغريدة أن رامز جلال اعتمد فيها على ارتداء قناع مرعب، على طريقة برامجه للمقالب، التي يحرص فيها على ارتداء أقنعة تنكرية مختلفة.

بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم 🤲

فيلم ( #احمد_نوتردام ) ... قريبا

لا تخافوا .. ولكن هزروا!!🥳😍😍



وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر pic.twitter.com/0Fb3kg5Goo — Ramez Galal (@ramezgalal) September 22, 2020

​وكتب رامز جلال في تعليقه على الملصق الدعائي: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم... فيلم أحمد نوتردام قريبا، لا تخافوا، ولكن هزروا!! وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

ويعتبر فيلم "أحمد نوتردام" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وستشارك بطولة الفيلم بجانب رامز جلال، الفنانة المصرية غادة عادل.

وكان آخر أفلام رامز جلال فيلم "سبع البرمبة"، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وشاركه البطولة جميلة عوض وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، بينما ظهر أحمد السقا وياسر جلال وأمير كرارة كضيوف شرف.