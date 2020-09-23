نجاة أندونيسي تاه في البحر 3 أيام

عثرت فرق الإنقاذ من مقاطعة شمال مالوكو الإندونيسية على صياد سمك أمضى ثلاثة أيام ينجرف في البحر متشبثًا بصندوق كان يضع فيه السمك.

ووفقا لموقع "نيوز فلير"، غادر أودين ديمان البالغ من العمر 46 عامًا منزله لصيد بعض المأكولات البحرية لبيعها ولم يعد.

وقامت أسرة الصياد بابلاغ الشرطة بعد 24 ساعة، ونشروا فريق بحث لاستكشاف المنطقة والمياه المحيطة، في البداية لم ينجحوا في العثور عليه بعد أن قاموا بدوريات في المنطقة التي عادة ما يصطاد فيها الدين والصيادون المحليون الآخرون.

واستطاع الصياد النجاة عبر التشبث بوعاء تبريد السمك برتقالي اللون عندما رصده فريق الإنقاذ، بينما كان يتضور جوعًا وجفافًا من نقص المياه، حيث جرى نقله إلى المستشفى بعد وصوله إلى ميناء قريب.

ومن جانبه قال رئيس فريق الإنقاذ محمد عرفة: "لسنا متأكدين بعد كيف نجا من دون طعام وماء لمدة ثلاثة أيام، لكنه رجل محظوظ".