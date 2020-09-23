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    احتفالات في شوارع الرياض في السعودية باليوم الوطني للملكة

    بمناسبة اليوم الوطني للمملكة... فنانون من بلاد مختلفة يوجهون رسالة للسعوديين

    © AP Photo / Amr Nabil
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    شارك فنانون عرب من مختلف البلدان السعوديين في احتفالهم بعيدهم الوطني، الذي يوافق اليوم 23 سبتمبر/أيلول، ووجهوا لهم رسائل تهنئة بهذه المناسبة.

    ونشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تحدثت فيه لجمهورها ومحبيها من أهل السعودية، وهنأتهم بعيدهم الوطني وتمنت لهم دوام الخير.

    وقالت: "كل عام والمملكة العربية السعودية وأهلها الطيبين بألف خير وصحة وسلام بمناسبة العيد الوطني للمملكة وينعاد عليكم بالخير ودام الله عز وبركة السعودية".

    وقالت الفنانة اللبنانبة مريام فارس على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "ها أنت اليوم بعيدك الوطني الـ 90 تفتخرين بالنهضة والتطور والإبداع والسلام، كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، دمتم حكاما وشعبا".

    بينما كتبت الفنانة لطيفة التونسية على "تويتر": "كل عام والمملكة العربية السعودية أرض الحرمين قيادة وشعبا بألف خير وأمان".

    وفي السياق، قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب: "كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

    ومن جانبها قالت الفنانة اللبنانية إليسا على حسابها الرسمي بـ"تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعبا، وأصدقاء".

    وأضافت: "الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم".

    وتابعت: "شكرا لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف".

    كما حصدت أغنية "يا بلادي" للفنان السعودي راشد الماجد، أكثر من 7 ملايين مشاهدة في يوم واحد عبر الصفحة الرسمية لصاحب الفكرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

    وتأتي الأغنية التي اشترك بكلماتها آل الشيخ ومجموعة من الشعراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

    وأحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا فنيا خاصا بركاب سفينة "الكروز" السياحية في شاطئ الرأس الأبيض على البحر الأحمر.

    ونشر دياب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورا من أولى حفلاته في السعودية، والتي يشارك فيها بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

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    #AmrDiab performed live today at #SaudiCruise

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    كما نشر موقع "أبحر في الصيف" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو من حفل الفنان المصري.

    و23 سبتمبر هو اليوم الذي حُدد لسريان مفعول مرسوم الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بتغيير اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

    وكان هذا المرسوم الملكي للملك السعودي المؤسس قد صدر في 19 سبتمبر عام 1932، ونص على أن يسري تغيير اسم الدولة يوم 23 سبتمبر من نفس العام.

    وتحتفل السعودية بالعيد الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.

    انظر أيضا:

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    أخبار المشاهير, اليوم الوطني, السعودية
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