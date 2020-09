بمناسبة اليوم الوطني للمملكة... فنانون من بلاد مختلفة يوجهون رسالة للسعوديين

View this post on Instagram

كل عام والمملكه العربيه السعوديه واهلها الطيبين بالف خير وصحه وسلام بمناسبه العيد الوطني للمملكه وينعاد عليكم بالخير ودام الله عز وبركه السعوديه 🙏❤️🇸🇦🇪🇬