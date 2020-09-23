بمناسبة اليوم الوطني للمملكة... فنانون من بلاد مختلفة يوجهون رسالة للسعوديين

شارك فنانون عرب من مختلف البلدان السعوديين في احتفالهم بعيدهم الوطني، الذي يوافق اليوم 23 سبتمبر/أيلول، ووجهوا لهم رسائل تهنئة بهذه المناسبة.

ونشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تحدثت فيه لجمهورها ومحبيها من أهل السعودية، وهنأتهم بعيدهم الوطني وتمنت لهم دوام الخير.

وقالت: "كل عام والمملكة العربية السعودية وأهلها الطيبين بألف خير وصحة وسلام بمناسبة العيد الوطني للمملكة وينعاد عليكم بالخير ودام الله عز وبركة السعودية".

وقالت الفنانة اللبنانبة مريام فارس على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "ها أنت اليوم بعيدك الوطني الـ 90 تفتخرين بالنهضة والتطور والإبداع والسلام، كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، دمتم حكاما وشعبا".

ها انت اليوم بعيدك الوطني ال ٩٠ تفتخرين بالنهضة والتطور والإبداع والسلام، كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، دمتم حكامًا وشعبًا 💚 #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/hlxCSoyTCR — Myriam Fares (@myriamfares) September 22, 2020

بينما كتبت الفنانة لطيفة التونسية على "تويتر": "كل عام والمملكة العربية السعودية أرض الحرمين قيادة وشعبا بألف خير وأمان".

كل عام والمملكه العربيه السعوديه أرض الحرمين قيادةً وشعباً بألف خير وامان #اليوم_الوطني_السعودي #السعودية pic.twitter.com/OOhbqFoDmm — Latifa Al-Tunisia (@latisol) September 22, 2020

وفي السياق، قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب: "كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة #العيد_الوطني_السعودي90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير 🇸🇦💚 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 22, 2020

ومن جانبها قالت الفنانة اللبنانية إليسا على حسابها الرسمي بـ"تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعبا، وأصدقاء".

وأضافت: "الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم".

وتابعت: "شكرا لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف".

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع #لبنان في كل الظروف!#اليوم_الوطني_السعودي_90 #همة_حتى_القمة #سارعي — Elissa (@elissakh) September 22, 2020

كما حصدت أغنية "يا بلادي" للفنان السعودي راشد الماجد، أكثر من 7 ملايين مشاهدة في يوم واحد عبر الصفحة الرسمية لصاحب الفكرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وتأتي الأغنية التي اشترك بكلماتها آل الشيخ ومجموعة من الشعراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

اهداء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد والشعب السعودي الكريم

❤️🇸🇦 pic.twitter.com/tGhsOMquaM — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 20, 2020

وأحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا فنيا خاصا بركاب سفينة "الكروز" السياحية في شاطئ الرأس الأبيض على البحر الأحمر.

ونشر دياب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورا من أولى حفلاته في السعودية، والتي يشارك فيها بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

View this post on Instagram #AmrDiab performed live today at #SaudiCruise A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Sep 14, 2020 at 1:16pm PDT

كما نشر موقع "أبحر في الصيف" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو من حفل الفنان المصري.

و23 سبتمبر هو اليوم الذي حُدد لسريان مفعول مرسوم الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بتغيير اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

وكان هذا المرسوم الملكي للملك السعودي المؤسس قد صدر في 19 سبتمبر عام 1932، ونص على أن يسري تغيير اسم الدولة يوم 23 سبتمبر من نفس العام.

وتحتفل السعودية بالعيد الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.