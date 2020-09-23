محاولات لإنقاذ 270 حوتا بعد جنوح جماعي... فيديو

يحاول علماء الأحياء إنقاذ حياة نحو 270 حوتا عالقة في المياه الضحلة قبالة إحدى الجزر الأسترالية بعدما تعرضت لجنوح جماعي هو الأضخم منذ عام 2009.

ونشر موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، مقطع فيديو الحيتان التي جنحت على الشاطئ وأصبحت حياتها مهددة بعدما وصلت إلى المياه الضحلة وأصبحت غير قادرة على العودة إلى المياه.

وتشير تقارير إلى أن عشرات الحيتان العالقة تعرضت للنفوق قبالة سواحل جزيرة "تسمانيا" أصغر ولايات البلاد.

وبينما تمكنت فرق الإنقاذ وعلماء الأحياة من إنقاذ 25 حوتا، بعد اكتشاف الجنوح الجماعي لها على الساحل الغربي للجزيرة، يوم الاثنين، فإن هناك محاولات حثيثة لإنقاذ ما تبقى منها.

وعلقت الحيتان قبالة الجزيرة التي تقع على بعد 240 كيلومترا من الساحل الجنوب الشرقي لأستراليا.

ويصل وزن بعض تلك الحيتان إلى نحو 3 أطنان وهو ما يعني أنه في حالة جنوحها، فإن عملية إعادتها للمياه تكون في غاية الصعوبة.

Marine biologists are trying to rescue of around 270 whales stranded on a sandbar off the west coast of the Australian island of Tasmania. pic.twitter.com/dAwfxkqmHP — DW News (@dwnews) September 23, 2020

ويعتبر جنوح الحيتان بهذه الطريقة أمرا شائعا في المنطقة، لكنها لم تشهد تجمعا بهذا الحجم منذ أكثر من عقد، عندما تعرض نحو 200 حوت للجنوح عام 2009.