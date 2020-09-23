تسجيل
13:44 GMT23 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الوخز في القلب

    5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية

    © East News /
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102354/45/1023544502_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_63e298d5a94e7bbf62b897b3ac12e516.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202009231046622395-5-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    تعد الإصابة بالأزمة القلبية أحد أبرز المؤشرات على تدهور الحالة الصحية الخاصة بالشخص، خاصة وأنها قد تكون مفاجئة وقاتلة في الآن ذاته.

    لكن يحدد الخبراء والباحثين بعض الأسباب التي قد يراها البعض غير متوقعة، والتي قد تسبب الإصابة بالأزمات القلبية.

    وجاءت تلك الأسباب، بحسب ما نشر موقع "تايمز نيوز ناو" على النحو التالي:

    خضروات
    © Sputnik . VAleriy Melnikov
    5 نصائح ضرورية لتفادي الأزمات القلبية خلال الشتاء

    1- الزحام المروري:

    ستندهش من معرفة أن الباحثين ربطوا بين ازدحام حركة المرور وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

    بالطبع، أنت تعرف بالفعل مدى التوتر الذي يمكن أن يكون عليه عندما تكون عالقًا في حركة المرور من الشارع إلى الشارع ومن إشارة إلى إشارة.

    تشير الأبحاث إلى أن قضاء ساعة واحدة في حركة المرور قد يزيد من خطر إصابتك بنوبة قلبية. وترتبط مستويات الضوضاء المرتفعة أيضًا بأمراض القلب.

    الحل: جرب الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، للتخلص من التوتر إذا كنت بحاجة للسفر أو الانتقال، خلال ساعة الذروة.

    2- العمل بنظام الورديات

    حذر الباحثون من أن العمل بنظام الورديات له تأثير سيء على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم أو "ساعتك الداخلية"، مما قد يضر قلبك.

    وأفادت دراسة من جامعة ويسترن في كندا أن العمل ليلاً أو لساعات غير منتظمة يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

    الحل: اتخذ خيارات نمط حياة أكثر صحة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حتى لو لم يكن بإمكانك تجنب العمل بنظام الورديات تأكد من مراجعة طبيبك لإجراء فحوصات منتظمة.

    3- مشاكل الأسنان

    وجدت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة لديهم فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب.

    الباحثون غير متأكدين من سبب حدوث ذلك، لكنهم يعتقدون أن بكتيريا اللثة قد تنتقل إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية ومشاكل أخرى في القلب.

    الحل: راجع طبيب الأسنان على الفور إذا لاحظت أي احمرار أو وجع على لثتك.

    يجب عليك زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك.

    4- الكرش:

    أي دهون زائدة ضارة لقلبك، ومع ذلك، فقد وجد أن النوع المحيط بالجزء الأوسط أو الخصر أو ما يعرف بالكرش خطير بشكل خاص. يمكن أن تؤدي دهون البطن في الواقع إلى تحفيز جسمك على إنتاج هرمونات ومواد كيميائية أخرى ترفع ضغط الدم ولها تأثير سلبي على الأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول.

    مشاكل في القلب
    © Fotolia / Bits and Splits
    ثلاثة أعراض للأزمة القلبية

    وأظهرت دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن النساء اللواتي لديهن أعلى مستوى من الدهون في البطن معرضات بنسبة 91 في المائة لخطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالنساء اللائي لديهن أقل نسبة من الدهون في البطن

    الحل: تحدث إلى طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية حول خطة النظام الغذائي والتمارين الرياضية، للحفاظ على لياقتك وصحتك.

    5- قلة النوم:

    يزداد خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، عندما تنام أقل من 6 ساعات بشكل روتيني.

    عدم الحصول على ساعات كافية من النوم يزيد أيضًا من احتمالات الإصابة بالسمنة والإصابة بمرض السكري.

    الحل: من المستحسن أن ينام البالغون 7-9 ساعات كل ليلة.

    10 أطعمة تسبب أمراض القلب
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    10 أطعمة تسبب أمراض القلب

    انظر أيضا:

    وفاة رئيس بوروندي إثر أزمة قلبية
    دراسة تحذر: الأرق يزيد من مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية
    بعد أزمة قلبية مفاجئة... استقرار الحالة الصحية للنجم النيجيري
    ثلاثة أعراض للأزمة القلبية
    الكلمات الدلالية:
    الأزمات القلبية, الأزمة القلبية, السكتة القلبية, أمراض القلب, ضربات القلب, عضلة القلب, علاج القلب, صحة القلب, مرض القلب, القلب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشروع إسكان «حديقة غابات مدينة تشنغدو»، الصين 3 أغسطس/ آب 2020
    "الغابات المعلقة"... ناطحات سحاب أسيرة النباتات والحشرات
    وين رايحين... على جهنم!
    وين رايحين... عجهنم
    الحرب الإيرانية العراقية
    الحرب الإيرانية العراقية... تفاصيل أطول نزاع عسكري في القرن العشرين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك