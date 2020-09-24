جيجي حديد تنجب طفلة... صورة

ونشرت الأم صورة على إتستغرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا.

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Sep 23, 2020 at 8:37pm PDT

كما نشر زين مالك صورة لطفلته وكتب، الطفلة وجيجي بصحة جيدة، والحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي.

View this post on Instagram A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Sep 23, 2020 at 8:17pm PDT

في وقت سابق، كشفت جيجي حديد للمرة الأولى أمام معجبيها في بث على "إنستغرام" عن حملها، الذي أعلنت عنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.