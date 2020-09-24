أحمد العوضي يفكر في اتخاذ قرار "غير مسبوق" لفنان عربي

أعلن الممثل المصري أحمد العوضي، أمس الأربعاء، عن اتخاذه خطوة جريئة تحت سفح أهرامات الجيزة.

وكشف العوضي عن تلقيه تحد للمشاركة في مباراة ملاكمة عالمية تجمعة ببطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل تحت الأهرامات.

وبحسب مجلة "لها"، فقد لفت العوضي إلى أن الدعوة محدد فيها موعد النزال، الذي سوف يكون غالبا في بداية العام الجديد 2021.

وتابع أنه يفكر جديا في الأمر، لأنه لو قرر أن يخوض المباراة فإن هناك ترتيبات خاصة يجب أن يستعد لها الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيعلن التفاصيل عندما يقرر الأمر.

وأوضح أحمد العوضي أن السبب الرئيسي في جعل الملاكم الأمريكي، يطلب تحديه هو مجموعة من الصور والمقاطع المصورة التي شاركها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدتها الشركة.

وأضاف مشيرا إلى أن هناك إحصائية رصدت أنه من أغلى 10 ملاكمين في الشرق الأوسط، حسب ما تبحث عنه الشركة في الدول العربية.

وتأتي الدعوة التي تلقاها أحمد العوضي بعدما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بعدما كشف في لقائه مع برنامج "معكم" على فضائية "سي بي سي" المصرية، الخميس الماضي، عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو 6 سنوات.