"وقته أصبح ينفد"... أحمد الفيشاوي يجدد هجومه على محمد رمضان

في آخر تطورات النزال بالأغاني القائم حاليا بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، جدد الأخير هجومه على صاحب أغنية "نمبر 1".

وفسر أحمد الفيشاوي هجوم محمد رمضان على أغنيته "نمبر 2" الساخرة منه، والتي لم يتم طرحها بعد للجمهور، بأن رمضان يشعر أن "الوقت بدأ ينفد منه".

وقال الفيشاوي في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش فواضح إن الوقت بيجري منه تيك توك تيك توك".

⭕️ أحمد الفيشاوي يرد من جديد على محمد رمضان عبر ET بالعربي 💬”أنا عاوز بس أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش فمن الواضح أن فعلاً الوقت بيجري منه تيك توك تيك توك”.. التفاصيل 🔻https://t.co/YSVUhEMrkZ pic.twitter.com/atLRYqfria — ET بالعربي (@ETbilArabi) September 23, 2020

كما ​شارك الفيشاوي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورا جديدة له من داخل استديو تسجيل أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وعلّق: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو (نمبر 1).. الدنيا مولعة".

وكان أحمد الفيشاوي أكد في تصريح لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه لن يقبل اعتذار محمد رمضان بعدما قال في أغنيته جديدة التي تحمل اسم "الدبابة": "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

♨️محمد رمضان لأحمد الفيشاوى : “مع اعتذاري للفيشاوي، آخرك معايا صورة” ..وأحمد الفيشاوي يرد عليه حصرياً عبر ET بالعربي “مش هقبل اعتذارك”... التفاصيل 👇https://t.co/KUu8pNYzij — ET بالعربي (@ETbilArabi) September 21, 2020

وأعلن الفيشاوي مؤخرا أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من إخراجه بعنوان "نمبر 2"، والتي أكد في تصريحاته لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها إسقاط واضح على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان بنسبة 100%.

وأشار الفيشاوي إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وأن فكرة الرد الكوميدي بأغاني "الراب" ليست جديدة، موضحا أنها موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وعلق محمد رمضان على أغنية "نمبر 2" أن لا أحد يستطيع السخرية من أغنيته "نمبر 1"، وذلك لأنها حلم كل شخص لديه طموح، بحسب تصريحاته لبرنامج "إنسايدر بالعربي".

وعبر رمضان عن أمنيته في أن تحقق أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي نجاحا يلحقه بالمركز الثاني مثلما يقول في أغنيته.