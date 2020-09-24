"وقته أصبح ينفد"... أحمد الفيشاوي يجدد هجومه على محمد رمضان

وفسر أحمد الفيشاوي هجوم محمد رمضان على أغنيته "نمبر 2" الساخرة منه، والتي لم يتم طرحها بعد للجمهور، بأن رمضان يشعر أن "الوقت بدأ ينفد منه".
وقال الفيشاوي في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش فواضح إن الوقت بيجري منه تيك توك تيك توك".
⭕️ أحمد الفيشاوي يرد من جديد على محمد رمضان عبر ET بالعربي 💬”أنا عاوز بس أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش فمن الواضح أن فعلاً الوقت بيجري منه تيك توك تيك توك”.. التفاصيل 🔻https://t.co/YSVUhEMrkZ pic.twitter.com/atLRYqfria— ET بالعربي (@ETbilArabi) September 23, 2020
كما شارك الفيشاوي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورا جديدة له من داخل استديو تسجيل أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وعلّق: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو (نمبر 1).. الدنيا مولعة".
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توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد علي المدعو "نمبر ١".. الدنيا مولعه 🔥 #fishawy #staytuned #rapgame #egocomm
♨️محمد رمضان لأحمد الفيشاوى : “مع اعتذاري للفيشاوي، آخرك معايا صورة” ..وأحمد الفيشاوي يرد عليه حصرياً عبر ET بالعربي “مش هقبل اعتذارك”... التفاصيل 👇https://t.co/KUu8pNYzij— ET بالعربي (@ETbilArabi) September 21, 2020
🎶 #أحمد_الفيشاوي من الإستوديو "نمبر 2" 🔜https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي pic.twitter.com/PMRXDWpQWZ— ET بالعربي (@ETbilArabi) September 6, 2020
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Number ✌️.. soon @noshame.media @playgroundmusic_eg #fishawy #egocomm #newtrack #soon
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