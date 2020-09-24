مفاجأة للشرطة... تفاصيل مثيرة لمستودع "عوازل ذكرية مستعملة" تديره امرأة

داهمت قوات شرطة مستودعا يعتقد أن امرأة تديره، بعد الارتياب في أمره، وعثرت على عشرات الحقائب التي تزن مجتمعة 360 كغ، كان فيها مفاجأة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب "بي بي سي" أن الشرطة الفيتنامية صادرت أكثر من 320 ألف عازل ذكري مستعمل كان من المقرر إعادة بيعها بشكل غير قانوني لعملاء مبهمين.

وأظهرت لقطات نشرتها الشرطة المحلية، عشرات الحقائب التي تزن مجتمعة 360 كغ في مستودع تمت مداهمته مؤخرا في مقاطعة بينه دونج الجنوبية، وتم إلقاء القبض على المرأة التي يعتقد بأنها صاحبة المستودع.

ونوهت الشرطة، بأن المرأة قامت بإعادة تهيئة العوازل الذكرية بهدف إعادة بيعها عن طريق الغسيل اليدوي والتغليف.

وقالت المرأة التي تم اعتقالها تحضيرا لمحاكمتها، أنها تتلقى 0.17 دولارا مقابل الكيلوغرام الواحد، كثمن لمهنتها "الغريبة".

وبحسب إذاعة "VTV" الحكومية الفيتنامية، لم تتمكن السلطات، حتى الوقت الحالي، من معرفة عدد العوازل الذكرية التي تم بيعها في هذا المتجر وتصديرها إلى السوق بهدف الاستخدام.