الفنانة المصرية نبيلة عبيد تعلق على أنباء "احتفالها بخطبتها"

علقت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، اليوم الخميس، على أنباء متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن احتفالها بخطوبتها.

وأكدت في تصريحات لموقع "أهل مصر" أن "ما قيل ليس له أي أساس من الصحة، وهذه شائعة روجها البعض، ولا أعرف السبب أو الهدف من وراء ذلك".

وتابعت موضحة أنها تتعرض للشائعات بشكل يومي ومتكرر، وواصلت: "كل هذا كذب طبعا.. كل يوم يصدروا عني شائعة جديدة، لا أعلم من أين يأتي الناس بهذا الكلام".

من ناحية أخرى، روجت نبيلة عبيد لكتاب جديد سيطرح عنها في المكتبات قريبا بعنوان "سينما نبيلة عبيد"، وهو من إعداد الكاتب المصري، محمود قاسم، وأشرفت عليه بنفسها، ويتطرق لأعمالها السينمائية فقط وليس حياتها الشخصية.

وأكدت أنها لم تتفق مع مؤلف الكتاب، محمود قاسم، بشكل نهائي على ما إذا كان سيتناول بعض الكواليس الخاصة بمشاركتها في الأفلام.

وعرض لنبيلة عبيد خلال شهر رمضان 2020 مسلسل تلفزيوني باسم "سكر زيادة"، الذي يشهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.

ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.