محمد حماقي يحيي حفلا بمناسبة اليوم الوطني السعودي... صور

أحيا المطرب المصري، محمد حماقي، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90.

وشارك حماقي صورا له من حفل جدة، الذي أحياه اليوم الجمعة، ويشهد عدم حضور الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بالسعودية لعدم انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

View this post on Instagram It’s been a while, Jeddah! 🎤🇸🇦 #HamakiXJeddah A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki) on Sep 25, 2020 at 2:09pm PDT

يشار إلى أن العديد من المطربين أحيوا حفلات ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، مثل عمرو دياب وأنغام وماجد المهندس.

وكانت هيئة الترفيه كشفت، في وقت سابق، عن برنامجها الفني بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/أيلول، مع عودة الحفلات الجماهيرية، التي سبق وتوقفت لأشهر عدة بسبب جائحة كورونا.

وكان أول حفل يحييه محمد حماقي في السعودية بتاريخ الخميس 5 نيسان/أبريل 2018، والذي حمل لافتة "كامل العدد".

وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي.