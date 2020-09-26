وفاة الفنان المصري المنتصر بالله

توفي، منذ قليل، الفنان المصري المنتصر بالله بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عاما.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم" المصرية، كان الفنان الراحل يعانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ.

البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المنتصر بالله ربنا يرحمه pic.twitter.com/GoVyNiM0xA — Ahmed Ezz (@ezzoffical) September 26, 2020

وتسببت الإصابة فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال.

البقاء لله في المنتصر بالله .. ربنا يرحمك يارب pic.twitter.com/WeV2fDWxuK — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 26, 2020

يذكر أن المنتصر بالله حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

ربنا يرحمه ويغفرله....من أكتر الناس اللي كانت بتضحكني جدا#المنتصر_بالله

pic.twitter.com/qKlm2weH2J — Ahmed Eladl (@iAhmed_Eladl) September 26, 2020

أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.

#المنتصر_بالله كان يضحكك بدون اي مجهود

ربنا يرحمه يارب pic.twitter.com/hhnkFO8HqH — ‏﮼عمر،افندي،وشركاه ‏𓋹 ‏𓂀‏𓀁𓁅 ‏𓆃 ‏ (@TheOmarGR) September 26, 2020

وفِي المسرح قدم: استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا.

وفِي التليفزيون قدم: مسلسلات بدارة، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل و6 ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الآوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.