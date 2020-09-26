أخصائي يكشف أسباب الإصابة بسرطان الرأس والعنق

تعد أورام الرأس والعنق هي سادس أكثر الأورام الخبيثة شيوعا في العالم، حيث تنشأ من السبيل الهوائي الهضمي العلوي، بما في ذلك الشفة وجوف الفم وجوف الأنف والجيوب جانب الأنفية والبلعوم والحنجرة.

ووفقا لرئيس قسم أورام الرأس والعنق في المركز الوطني للبحوث الطبية للأورام الروسي، علي مودونوف، فإن ظهور ورم في الرأس أو العنق يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتناول الكحول والنيكوتين.

وأضاف أن من أعراض المرض هي آلام في الحلق والحنجرة، وكذلك بحة في الصوت، حسب موقع "دكتور رامبلر".

وأشار إلى أنه في 60% من الحالات يمكن علاجها في حال مراجعة الطبيب المختص في مرحلة مبكرة.