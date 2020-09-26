بعد وفاته... الكشف عن صور نادرة للمنتصر بالله في السعودية

كشف إعلامي يمني عن صور نادرة للفنان الكوميدي المصري الراحل، المنتصر بالله، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي وافته المنية اليوم السبت بداخل إحدى مستشفيات الإسكندرية بعد صراع طويل مع المرض.

وتتناول الصور التي شاركها الإعلامي اليمني على حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، علي فقندش، تواجد الراحل المنتصر بالله في مناسبات مختلفة بالمملكة العربية السعودية، منها التي يظهر فيها أثناء تواجدة في مستشفى فقيه بجدة للعلاج، وبصحبته الفنان المصري الراحل، حسن مصطفى.

كما شارك فقندش صورا أخرى للمنتصر بالله خلال حفل غذاء أقامه الراحل محمد محسن الأحول السفير اليمني بالمملكة، والذي حضره كل من الفنانين أحمد بدير وصبري عبد المنعم وسامح الصريطي والفنان السعودي خالد الحريبي.

وشارك الإعلامي اليمني، علي فقندش، صور المنتصر بالله، بعد رحيله اليوم السبت عن 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم" المصرية، كان الفنان الراحل يعانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ.

وتسببت الإصابة فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال.