علاء مبارك ينعى المنتصر بالله بهذه الكلمات

نعى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، الفنان الكوميدي، المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك مبارك صورة للمنتصر بالله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعين وغرد معها: "البقاء لله نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان القدير المنتصر بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

البقاء لله نتقدم بخالص العزاء و المواساة الى أسرة الفنان القدير المنتصر بالله ، إنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/FOszkvWqEt — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 26, 2020

​يشار إلى أن المنتصر بالله قال في تصريحات صحفية عام 2011 أنه كانت تتم دعوته في بعض المناسبات العائلية الخاصة بالرئيس الراحل حسني مبارك وتحديدا في عيد ميلاده، ولم يكن وحده في هذه المناسبات العائلية، بل كان هناك عدد من الشخصيات من دفعته في القوات الجوية وبعض الوزراء المقربين للعائلة، ولكنه كان الوحيد من الوسط الفني، وأكد أن هذه الدعوات كانت قائمة على علاقة ود واحترام ليس أكثر.

وشدد المنتصر بالله في نفس اللقاء الصحفي أنه يدعم ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، ولكنه تعاطف مع الرئيس الراحل وتأثر من الناحية الإنسانية في أن يعامل بطريقة لا تليق، مع الأخذ في الاعتبار المرض وكبر السن.

وتوفي الفنان المصري المنتصر بالله، اليوم السبت، بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عاما.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم" المصرية، كان الفنان الراحل يعانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ.

وتسببت الإصابة فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال.

يذكر أن المنتصر بالله حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.