"تويتر" يطور ميزة جديدة في إعادة نشر التغريدات

دشنت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اختبارا جديدا على ميزة ترغب في طرحها على موقعها وذلك لتحجيم نشر مزيد من المحتوى السلبي.

فبحسب ما نقل موقع mashable، فإن الميزة الجديدة ستساعد في كشف ما إذا كان المستخدمون في المنصة قد اطلعوا أو قرأوا المقالات التي يقومون بإعادة تغريدها مرة أخرى على حساباتهم الشخصية.

وأضاف الموقع أن القائمين على المنصة سعيدون بنجاح الاختبار على الميزة الجديدة، وسوف تبدأ طرح هذه الخاصية قريباً على مستوى العالم.

وأوضح الموقع أن القائمين على منصة التواصل توصلوا إلى أن أكثر من 40 في المئة، طالعوا الأخبار قبل نشرها في خلال فترة التجربة.

وأشارت "تويتر" إلى أنه في بعض الحالات يقرأ الناس المقالات ويتخلون عن إعادة تغريدها، مما يعطي إشارة جيدة.

وستقوم "تويتر" بتغيير واحد على الخاصية قبل إطلاقها على صعيد واسع، فبمجرد أن يرى المستخدم الخاصية، سوف تظهر بحجم أقل في المرات المقبلة.