أشرف زكي: علمت بخبر وفاة المنتصر بالله قبل زوجته

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية: "السيدة عزيزة زوجة الفنان الراحل اتصلت بي قبل أيام وأخبرتني أن حالته ليست جيدة وأنه دخل المستشفى العسكري بالإسكندرية، وأن حالته تسوء يوما بعد يوم".

وأضاف: "يوم الوفاة صباحا تلقيت اتصالا من ابنته تخبرني أنه توفي"، مشيرا إلى أنهم في هذا الوقت لم يكونوا أبلغوا زوجته بعد.

وأكمل "بعدما أبلغوها تم الإعلان رسميا، وكان الوقت قد تأخر لذا تمت مراسم الجنازة اليوم الأحد".

وتوفي الفنان المنتصر بالله أمس السبت عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

كان المنتصر بالله قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 بعد إصابته بجلطة فى ‏المخ تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعند عودته لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثره بالمرض.