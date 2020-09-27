رصد أول جمل من نوعه في الصين... فيديو

رصد مقطع فيديو في محمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية بمقاطعة قانسو الصينية، أول جمل أبيض في العالم.

ويظهر في الفيديو 11 جملا بريا تشرب الماء، من بينها جمل أبيض اللون، يعتقد أنه الأول الذي يتم رصده في العالم، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وقال أحد العاملين في المحمية الطبيعية، إنه وفق آراء الخبراء الذين فحصوا الفيديو، الجمل الأبيض ينتمي لذات الفصيلة الموجودة في الموقع.

وتعد الإبل ذات السنامين من الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تندرج بالقائمة الحمراء الخاصة بالاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة.