كاتبة إماراتية تستنجد بعد منعها من السفر بسبب معارضتها للتطبيع مع إسرائيل

انتشرت على موقع "تويتر" دعوة أطلقتها كاتبة إماراتية قالت إنها منعت من السفر من الإمارات، بسبب مواقفها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

وكتبت الكاتبة الإماراتية، ظبية خميس، على حسابيها بمواقع "فيسبوك" و"تويتر" إنه تم منعها من السفر عبر مطار دبي برحلة إلى القاهرة بقرار صادر من أبو ظبي دون إبداء أسباب ذلك".

الكاتبة الاماراتية #ظبية_خميس ممنوعة من السفر. لانها ضد التطبيع. أين وزارة التسامح اذا؟

Emiraty writer #Dhabya_Khamid not allowed to travel because of her stance against normalization with #Israel #UAE pic.twitter.com/oQD94GjTkV — Sinan Antoon سنان أنطون (@sinanantoon) September 26, 2020

وأضافت خميس قائلة إن سبب المنع يرجع على الأغلب لمواقفها المعلنة ضد الصهيونية والتطبيع مع إسرائيل.

وأعربت خميس عن خشيتها على حريتها وحياتها من التهديد والاعتقال". وطالبت الجميع بإيصال رسالتها إلى منظمات حقوق الإنسان في أي مكان، محملة حكومة الإمارات كامل المسؤولية عن أي قمع أو اعتقال أو اغتيال أو تصفية تتعرض لها.

منع سفر الأديبة والكاتبة الإماراتية #ظبية_خميس تمهيداً لإعتقالها بسبب رفضها التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني ، وقد ارسلت نداء استغاثة للعالم ينقذها من تصفية محتملة لحياتها من قبل نظام محمد بن زايد#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/6tKPIRrnpy — Dr.Ebrahim Alaradi (@EBRAHIM_ALARADI) September 27, 2020

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ منع الكاتبة خميس من السفر بشكل واسع، كما أعلن العديد من الكتاب والشعراء التضامن معها ودعمها.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.