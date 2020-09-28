"قرار في وقت متأخر"... إيهاب توفيق يكشف حقيقة ترشحه لمجس النواب في مصر

نشر إيهاب توفيق، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، قال فيه: "بخصوص الصور والأخبار، التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح".
وتابع المطرب المصري "لكن نظرًا لاتخاذ القرار في وقت متأخر، فلم يتم استكمال كل الأوراق اللازمة".
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#تنويه بخصوص الصور و الاخبار التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى و المواقع الاخباريه عن الترشح لمجلس النواب ، الخبر جزء منه صحيح و لكن نظراً لإتخاذ القرار فى وقت متأخر فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمه و كان أمس الموافق ٢٦-٩-٢٠٢٠ هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبه للترشح و نظراً لضيق الوقت و عدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح. بخصوص الصور التى تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي و المواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي و سارق لانه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيح على أكمل وجه و دون موافقتي مع العلم اني طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة و من ناحية أخرى أتوجه بالشكر لكل الناس إللى ارسلت لى و شجعتني على هذه الخطوه ولكن للأسف لم تتم و خيرها فى غيرها. #إيهاب_توفيق
وأكمل توفيق بقوله "كان أمس الموافق 26 سبتمبر 2020، هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، ونظراً لضيق الوقت، وعدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح".
واستدرك إيهاب توفيق قائلا "من ناحية أخرى، أتوجه بالشكر لكل الناس التي أرسلت لي وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم... خيرها في غيرها".
طرح الفنان ايهاب توفيق، مؤخرًا أغنية "هي دنيا"، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل، والكليب إخراج متيم السراج.
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