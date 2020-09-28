"اليوتيوبرز" أحمد وزينب يتخذان قرارا بشأن طفلتهما بعد الإفراج عنهما... فيديو

اتخذ "اليوتيوبرز" أحمد حسن وزينب قرارا بشأن طفلتهما، وذلك بعد الإفراج عنهما بكفالة مالية، في قضية اتهامهما باستغلالها في المقاطع المصورة التي ينشروها ويتبرحوا من ورائها.

أعلن الزوجان في أول ظهور لهما بعد الإفراج عنهما بأنهما لن يُظهرا طفلتهما "أيلين" معهما في مقاطهما المصورة مجددا.

وقال أحمد حسن في رسالة مصورة مع زوجته لمتابعيهما: "ستشاهدون أحمد وزينب الفترة القادمة ناس تانية خالص، وسنحاول أن نسعدكم ونقدم حاجات ترفيهية تحبوها، ودعونا نفتح صفحة جديدة، وستلاحظون تغييرا كبيرا الفترة القادمة في كل الفيديوهات التي سنحملها".

وأردف: "أيضا الفترة القادمة لن تشاهدوا معنا أيلين مرة أخرى أبدا، وأعتذر لهذا لكن الموضوع ليس بأيدينا، وذلك لكي لا يسأل أحد عن هذا مرة أخرى الفترة القادمة".

كما فاجأت زينب، زوجة أحمد حسن متابعيهما في الرسالة المصور بظهورها وهي مرتدية الحجاب، وأشارت إلى "أنها ظلت فترة طويلة تفكر في ارتدائه، وزاد الموضوع لديها بعد شهر رمضان، ثم اتخذت القرار لشعورها بعدم الراحة طوال الفترة الماضية، وكانت تخشى من الموت وهي بشعرها، مؤكدة أن عمر الإنسان ليس مضمونا".

وكان النائب العام المصري، قرر إخلاء سبيل أحمد وزينب، بعدما سددا ضمانا ماليا قدره 40 ألف جنيه مصري.

وكلف النائب العام، المجلس القومي للطفولة والأمومة، باستمرار متابعة حالة ابنتي أحمد حسن وزوجته، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد استكملت استجواب المتهمين، بعدما أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه بحقها.

ووعد اليوتيوبر الشهير وزوجته، بعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

كان المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقدم ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

وأمرت النيابة العامة استدعاء اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة، في القبض عليهما داخل كومباوند البارون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم، بحسب موقع "الوطن".

وكان الزوجان أحمد حسن وزينب نشرا مقطع فيديو تظهر من خلاله الأم "زينب" بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التي دخلت في نوبة بكاء وصراخ، حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الوالدان في حالة ضحك شديد.