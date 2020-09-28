بعد اعتذاره عن "خالد بن الوليد"... ياسر جلال يتلقى عرضا من منصة إلكترونية

تلقى الفنان المصري ياسر جلال، عرضا من إحدى المنصات الإلكترونية من أجل تقديم مسلسل تلفزيوني عبر شاشتها.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن المسلسل مكون من 14 حلقة، وسيعرض خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ياسر جلال يفكر في العرض جيدا، خاصة بعد إعلان اعتذاره عن عدم بطولة مسلسل "سيف الله... خالد بن الوليد" في شهر رمضان 2021.

يشار إلى أن ياسر جلال أصبح من الوجوه المعتمدة في دراما شهر رمضان خلال السنوات الماضية، وحقق نجاحا في بطولته مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020، الذي شارك في بطولته أحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل، هو ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن شبكة "نيتفلكس" الأمريكية الرقمية تعاقدت مع الفنان المصري عمرو دياب، على بطولة مسلسل تلفزيوني جديد، والذي يشهد على عودته للدراما التلفزيونية بعد غياب 27 عاما.

ووفقا لمجلة "فارايتي"، فإن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث يعود به عمرو دياب إلى التمثيل بعد غياب دام 27 عاما.

وكتب عمرو دياب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أنا سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس فى هذا العمل الفنى الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبنى جسورا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".