أحلام تتذكر المنتصر بالله بصورة نادرة من بداياتها الفنية

تذكرت الفنانة الإماراتية، أحلام، عبر حسابها اليوم الاثنين، الفنان الكوميدي المصري المنتصر بالله، الذي توفي السبت عن عمر 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت أحلام الفنان الراحل بمشاركتها عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة نادرة لها من بداياتها الفنية، والتي تظهر فيها مع المنتصر بالله، وهما يتبدلان حوارا مضحكا.

وغردت المطربة الإماراتية مع الصورة: "الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه ويجعل هذه الأيام خير أيامه ويبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله ويجعله في جناته جنات النعيم اللهم عامله بما أنت أهله يا رحيم".

الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويجعل هذه الايام خير ايامه ويبدله دار خير من داره واهل خير من اهله ويجعله في جناته جنات النعيم اللهم عامله بما انت اهله يا رحيم #المنتصر_بالله في ذمه الله #داعاًً #المنتصر_بالله #مصر pic.twitter.com/1pYki2ICn7 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 28, 2020

​وتوفي الفنان المنتصر بالله أول أمس السبت عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

كان المنتصر بالله قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 بعد إصابته بجلطة فى ‏المخ تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعند عودته لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثره بالمرض.

يذكر أن المنتصر بالله حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.

وفِي المسرح قدم: استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا.

وفِي التلفزيون قدم: مسلسلات بدارة، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل و6 ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الآوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.