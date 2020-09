الفنانة اللبنانية زينة مكي تحدث ضجة بحفل زفافها... صور وفيديو

View this post on Instagram

كل حياتي من أنا و صغيرة كنت كل ما اسمع غنية و انغرم فيها.. اتخيلها براسي متل الفيلم و ارسم كل المشاهد براسي.. ما كنت متخيلة بيوم من الأيام إنوّ أول فيديو كليب من إخراجي رح يكون لزوجي. 😊 نبيل خوري كان شخص غريب فات عحياتي و كتبلي هالغنية قبل ما نلتقى ، و بعتلي ياها .. ما عرفت شو حِسّ بوقتا بعد فترة اتصل فيي و قللي : عرفت بالصدفة إنِّك مخرجة! خلينا نصوّر الغنية " - مرق الوقت .. حَضّرت الفكرة - صار يللي صار بلبنان .. بدّي قلكن إنّو نبيل خوري الشخص الغريب يللي طلب مني اشتغل معو على "غنّيتي" من كم شهر .. صار اليوم جوزي. ❤️ احضرو كل الكليب اليوم الساعة ٥ بتوقيت بيروت He was a stranger who wrote me a song and had the heart to send it to a girl he never met. I secretly listened to it in my car for a long period of time and never shared it with anyone. Sharing it would take away its charm and magic. 4 months passed and we never met. He indirectly told me that he loved me before even meeting me. But Love was an emotion i chose to avoid, so i unconsciously kept on postponing the “meeting”. One day he gave me a call and told me he wanted me to direct my own song. A couple of weeks later, we finally met. He was smart enough to transform work meetings into feelings. And i found myself feeling and falling. People, I put my heart into this music video and decided to act in it too because i promised this man to do my best and make the world feel all the feelings he made me feel through his music and lyrics. To the stranger who wrote me a song who became the artist i directed. And who is now my husband. :) You are my number one inspiration. You’ve been my inspiration since day one, since we were just “friends” I am lucky to be your wife. Thank you for everything. Thank you for all the feels. For being You. I love you, @nabilelkhoury ❤️ قبل بوقت Lyrics & Music: @nabilelkhoury Director: Zeina Makki Khoury 🤍 WE ARE POSTING THE WHOLE MUSIC VIDEO AT 5 pm TODAY. Stay tuned. Forever thankful to my team! ❤️🙏🏾 You are all tagged! بحبكن