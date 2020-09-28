الفنانة اللبنانية زينة مكي تحدث ضجة بحفل زفافها... صور وفيديو

فاجأت الفنانة اللبنانية، زينة مكي، جمهورها، باحتفالها بزفافها، أمس الأحد، في حدث جذب اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إعلان مكي عن زواجها من الموسيقار، نبيل خوري، عبر منشور لها على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي طرحت فيه الإعلان التشويقي لأغنية "قبل بوقت" من كلمات وألحان وغناء زوجها وإخراجها، وأرفقت معه تفاصيل من قصة الحب التي جمعتها بخوري خلال الفترة الماضية.

وكتبت: "كل حياتي من أنا وصغيرة كنت كل ما أسمع غنية وانغرم فيها.. أتخيلها براسي مثل الفيلم وأرسم كل المشاهد براسي.. لم أكن متخيلة في يوم من الأيام أن أول فيديو كليب من إخراجي سيكون لزوجي".

وتابعت: "نبيل خوري كان شخص غريب فات على حياتي وكتب لي هذه الغنية قبل ما نلتقى، وأرسلها لي .. لم أعرف أحدد شعوري وقتها، وبعد فترة اتصل بي وقال لي: عرفت بالصدفة إنِّك مخرجة! خلينا نصوّر الأغنية" – مضى الوقت .. حَضّرت الفكرة – حدث ما حدث بلبنان، وتعني انفجار مرفأ بيروت.

واختتمت زينة مكي بيانها بإعلان خبر الزواج، قائلة: "أريد أن أخبركم أن نبيل خوري الشخص الغريب الذي طلب مني أتعاون معه في "أغنيتي" من كم شهر .. أصبح اليوم زوجي".

وشاركت زينة مكي أول صورة من زفافها على نبيل خوري، لتتلقى التهاني من العديد من أصدقائها الفنانين، مثل نادين نجيم وجيسي عبده وكارمن بصيبص.

View this post on Instagram تجوّزنا قبل بوقت !!🤍 @nabilelkhoury A post shared by Zeina Makki Khoury زينة مكّي (@zeinahmakki) on Sep 27, 2020 at 10:04am PDT

كما أن زوج مكي كان من بين المشاركين في التعليق على صورتهما بحفل زفافهما، الذي كتب لها: "أحبك يا زوجتي".

وحضر حفل زفاف زينة مكي ونبيل خوري المطربون جوزيف عطية وجاد شويري وجو أشقر وغي مانوكيان للحفل.

وشارك مصفف الشعر، ميشال زيتون، عبر "إنستغرام" مقطعا مصورا من تحضيرات زينة مكي لحفل زفافها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل زفاف زينة مكي ونبيل خوري.

وكانت زينة مكي أعلنت خطوبتها، في شهر أغسطس/ آب، بعدما شاركت متابعيها لحظات خطوبتها، عندما فاجأها نبيل خوري وقتها بطلب يدها داخل صالة الألعاب الرياضية.