الفنانة اللبنانية زينة مكي تحدث ضجة بحفل زفافها... صور وفيديو

وجاء إعلان مكي عن زواجها من الموسيقار، نبيل خوري، عبر منشور لها على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي طرحت فيه الإعلان التشويقي لأغنية "قبل بوقت" من كلمات وألحان وغناء زوجها وإخراجها، وأرفقت معه تفاصيل من قصة الحب التي جمعتها بخوري خلال الفترة الماضية.
وكتبت: "كل حياتي من أنا وصغيرة كنت كل ما أسمع غنية وانغرم فيها.. أتخيلها براسي مثل الفيلم وأرسم كل المشاهد براسي.. لم أكن متخيلة في يوم من الأيام أن أول فيديو كليب من إخراجي سيكون لزوجي".
وتابعت: "نبيل خوري كان شخص غريب فات على حياتي وكتب لي هذه الغنية قبل ما نلتقى، وأرسلها لي .. لم أعرف أحدد شعوري وقتها، وبعد فترة اتصل بي وقال لي: عرفت بالصدفة إنِّك مخرجة! خلينا نصوّر الأغنية" – مضى الوقت .. حَضّرت الفكرة – حدث ما حدث بلبنان، وتعني انفجار مرفأ بيروت.
واختتمت زينة مكي بيانها بإعلان خبر الزواج، قائلة: "أريد أن أخبركم أن نبيل خوري الشخص الغريب الذي طلب مني أتعاون معه في "أغنيتي" من كم شهر .. أصبح اليوم زوجي".
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كل حياتي من أنا و صغيرة كنت كل ما اسمع غنية و انغرم فيها.. اتخيلها براسي متل الفيلم و ارسم كل المشاهد براسي.. ما كنت متخيلة بيوم من الأيام إنوّ أول فيديو كليب من إخراجي رح يكون لزوجي. 😊 نبيل خوري كان شخص غريب فات عحياتي و كتبلي هالغنية قبل ما نلتقى ، و بعتلي ياها .. ما عرفت شو حِسّ بوقتا بعد فترة اتصل فيي و قللي : عرفت بالصدفة إنِّك مخرجة! خلينا نصوّر الغنية " - مرق الوقت .. حَضّرت الفكرة - صار يللي صار بلبنان .. بدّي قلكن إنّو نبيل خوري الشخص الغريب يللي طلب مني اشتغل معو على "غنّيتي" من كم شهر .. صار اليوم جوزي. ❤️ احضرو كل الكليب اليوم الساعة ٥ بتوقيت بيروت He was a stranger who wrote me a song and had the heart to send it to a girl he never met. I secretly listened to it in my car for a long period of time and never shared it with anyone. Sharing it would take away its charm and magic. 4 months passed and we never met. He indirectly told me that he loved me before even meeting me. But Love was an emotion i chose to avoid, so i unconsciously kept on postponing the “meeting”. One day he gave me a call and told me he wanted me to direct my own song. A couple of weeks later, we finally met. He was smart enough to transform work meetings into feelings. And i found myself feeling and falling. People, I put my heart into this music video and decided to act in it too because i promised this man to do my best and make the world feel all the feelings he made me feel through his music and lyrics. To the stranger who wrote me a song who became the artist i directed. And who is now my husband. :) You are my number one inspiration. You’ve been my inspiration since day one, since we were just “friends” I am lucky to be your wife. Thank you for everything. Thank you for all the feels. For being You. I love you, @nabilelkhoury ❤️ قبل بوقت Lyrics & Music: @nabilelkhoury Director: Zeina Makki Khoury 🤍 WE ARE POSTING THE WHOLE MUSIC VIDEO AT 5 pm TODAY. Stay tuned. Forever thankful to my team! ❤️🙏🏾 You are all tagged! بحبكن
وشاركت زينة مكي أول صورة من زفافها على نبيل خوري، لتتلقى التهاني من العديد من أصدقائها الفنانين، مثل نادين نجيم وجيسي عبده وكارمن بصيبص.
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كما أن زوج مكي كان من بين المشاركين في التعليق على صورتهما بحفل زفافهما، الذي كتب لها: "أحبك يا زوجتي".
وحضر حفل زفاف زينة مكي ونبيل خوري المطربون جوزيف عطية وجاد شويري وجو أشقر وغي مانوكيان للحفل.
وشارك مصفف الشعر، ميشال زيتون، عبر "إنستغرام" مقطعا مصورا من تحضيرات زينة مكي لحفل زفافها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل زفاف زينة مكي ونبيل خوري.
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🤍👰 ❤️👰🤍 Zeee❤️ // #ما_فيي2 #دانتيل #مذكرات_عشيقة_سابقة #طريق#زينة_مكي #سارة_ابي_كنعان#سيرين_عبدالنور #تصوير #مسلسل #جديد ❤️❤️💫 #zeinahmakki #zeinamakki #valerieabouchacra #actress #lebanese #happy #series #proud #love#likeme #20likes #instadaily#follow #like4follow #follow4followback #followforfollowback #dubai #explore #italy @zeinahmakki ❤️🤞"
وكانت زينة مكي أعلنت خطوبتها، في شهر أغسطس/ آب، بعدما شاركت متابعيها لحظات خطوبتها، عندما فاجأها نبيل خوري وقتها بطلب يدها داخل صالة الألعاب الرياضية.
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