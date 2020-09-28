"سيبوني أدخل النار"... فنانة مصرية ترد على منتقدي ارتدائها المايوه

وقالت الفنانة المصرية، عارفة عبد الرسول، في تصريحات تلفزيونية: "لا أدري سبب كل هذا الهجوم، أنا أعشق البحر، بحكم حياتي في الإسكندرية".

وتابعت عبد الرسول: "لكني فوجئت بانتشار شائعات ارتدائي البكيني، ولكني لم أكن ارتدي البكيني، بل كان مجرد مايوه عادي طويل، ولم يظهر أصلا في الصورة".

وأكملت الفنانة المصرية: "كما أن نزول البحر بالمايوه أمر طبيعي، ولا يستحق الانتقاد، بل ما يستحق الانتقاد هو نزول البحر بملابس غير ملائمة".

وقالت عارفة عبد الرسول: "استغربت الناس اللي بتقول طالعة بالبكيني، ربنا يهديهم وربنا يهديني، كل اللي أنا عايزاه من الناس ‏إن كل واحد يبص في ورقته، محدش له دعوة بالتاني، خلي لك يا عم الجنة خلاص أدخل أنت الجنة، لما كلكم هتخشوا الجنة أمال ‏يعني مين اللي هيخش النار؟ سيبني أنا بقى أدخل النار مالكش دعوة بيا سيبني في حالي".‏

يذكر أن عارفة عبد الرسول تنشغل حاليا في تصوير دورها في فيلم "النمس والإنس".

فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.