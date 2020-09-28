أحلام ترفض ذكر اسم أصالة نصري وتلقبها بـ"المدعوة"

ردت الفنانة الإماراتية، أحلام، اليوم الاثنين، على الاتهامات الموجهة إليها، بالسخرية من أحدث ألبومات الفنانة السورية، أصالة نصري.

وكانت أحلام عرضت عبر حسابها على موقع "تويتر" مكافأة مالية قدرها 10 آلاف درهم لمن يستطع غناء مقطع غنائي قالت فیه: "تيرا را را تيرا" أفضل منها، الأمر الذي فسره البعض بأنه سخرية جارحة من أغنية أصالة نصري الجديدة "والله وتفارقنا" التي طرحتها الأسبوع الماضي.

@aalothmanpage تيرا را تا را را تيررا را را را 😂😂😂🤣🤣اللي بيغنيها صولو له مني عشره الاف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را را را )) اقرب غناء يفوز 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 24, 2020

وردا على تلك الاتهامات، خرجت أحلام عبر "تويتر" لتحسم الأمر بشكل نهائي حول سخريتها من ألبوم أصالة "لا تستسلم"، قائلة لمتابعيها: "أولا انا لن أسمح لنفسي أن أسيء لمجهود ووقت لأي إنسان وأنا اليوم لن أسمح لأي حد يسيء لأعمالي ومجهودي وتغريدتي كانت على عمل بيني وعبد الرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ماسمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شيء جميل".

اولاً انا لن اسمح لنفسي ان اسيء لمجهود ووقت لاي انسان وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لاعمالي ومجهودي وتغريدتي كانت على عمل بيني و عبدالرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ماسمعت البومها ولكن جمهور المدعوه لن يترك مجال لاي شي جميل🙏🏻 https://t.co/6TGsOrQHf8 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 27, 2020

وأضافت: "انا أحترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل أغنية، فما بالكم البوم وكل الملحنين والشعراء أصدقائي إذن أنا أسئت لهم جميع وبعيد عن أي مشكله بيني وبين أي شخص مين ما كان إلا أنني أحترم فنه ومجهوده وأنا اكبر من هذا، كبرنا على هذه الأشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير".

انا احترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل اغنيه فما بالكم البوم وكل الملحنين والشعراء اصدقائي اذن انا اسئت لهم جميع وبعيد عن اي مشكله بيني وبين اي شخص مين ماكان الا اني احترم فنه ومجهوده وانا اكبر من هذا كبرنا على هالاشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير 🙏🏻 https://t.co/lZZSWX3sMB — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 27, 2020

​وما زال الخلاف بين أصالة نصري وأحلام قائما منذ العام الماضي، وذلك إثر جدال نشب بينهما على موقع "تويتر" حول الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، انتهى بقيام كلا منهما بعمل "بلوك" للأخرى على موقع "تويتر".

وكانت إحدى أغنيات ألبوم أصالة نصري الجديد "لا تستسلم"، التي تحمل اسم "رفقا" أثارت جدلا الأيام الماضية بسبب اقتباسها جملة من حديث نبوي، الذي جعل الأزهر الشريف يعلق على الضجة المثارة.