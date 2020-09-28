بالفيديو... قبلة ووضع غير أخلاقي على الهواء مباشرة يوقف نائبا عن العمل

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مسؤولا أرجنتنيا وهو يقبل صدر زوجته خلال جلسة برلمانية على الهواء مباشرة.

وأظهر المقطع قيام النائب الأرجنتيني خوان إيميليو أميري وهو بوضع عاطفي مع زوجته خلال جلسة برلمانية افتراضية.

Meanwhile in Argentina: During a virtual Congress session, lawmaker Juan Emilio Ameri pulled down his partner's shirt and started kissing her breasts. pic.twitter.com/qa9MrjUfZK — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) September 24, 2020

وأوقف النائب عن العمل على الرغم من اعتذاره ظنّا منه أنه لم يكن متصلا بشبكة الإنترنت، وقال إنه كان يحاول الاطمئنان على زوجته التي خضعت لعملية جراحية في صدرها وكان يسألها عن حالتها الصحية.

وبعد توقّف الجلسة البرلمانيّة لبعض الوقت، أكملها رئيس البرلمان سيرجيو ماسا قائلاً:

"خلال هذه الأشهر التي عملنا فيها عن بُعد، عشنا مواقف مختلفة إذ نام أحد النواب أو اختبأ آخر، لكننا اليوم شهدنا موقفا يتجاوز قواعد الّلياقة في البرلمان".