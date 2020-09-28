آخر تطورات الحالة الصحية لليوتيوبر المصرية مروة حسن بعد تعرضها لحادث

نُقلت اليوتيوبر المصرية مروة حسن، إلى العناية المركزة، اليوم الاثنين، إثر تعرضها لحادث سير على الطريق الصحراوي هي وبعض أفراد عائلتها.

وقالت المدونة المصرية رانيا يحيي، عبر حسابها على "إنستغرام" إن مروة تعرضت لحادث سير كبير أثناء عودتها من الساحل الشمالي هي وابنها وزوجها، ونقلت إلى العناية المركزة.

وتابعت:

مروة من أنقى الناس اللي عرفتها واتعاملت معاها مؤخرا، عفويتها خليتني أنا نفسي كنت بلومها على حاجات، حقيقي ربنا مايوجعكيش في حبايبك ولا يوجعنا عليكي حبيبتي وهتقومي زي الفل.

وأضافت في تعديل لاحق لتدوينتها، إن ابن وزوج وشقيق اليوتيوبر، بخير وتعرضوا فقط لإصابات بسيطة، لكن مروة ما زالت في العناية المركزة، طالبة الدعاء لها.

وألحقت هذا التعديل بآخر، جاء فيه: "روحنا المستشفى نطمن، مامتها طمنتنا إنها فاقت الحمد لله، بس لسة في فحوصات وحاجات كتير، بدعائكم هتبقى زي الفل".