آخر تطورات الحالة الصحية لليوتيوبر المصرية مروة حسن بعد تعرضها لحادث

وقالت المدونة المصرية رانيا يحيي، عبر حسابها على "إنستغرام" إن مروة تعرضت لحادث سير كبير أثناء عودتها من الساحل الشمالي هي وابنها وزوجها، ونقلت إلى العناية المركزة.
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مروة عملت حادثة كبيرة و هي راجعة من الساحل هي و ابنها و جوزها و هي في العناية المركزة ادعولها ارجوكم هي و اسرتها ربنا ينجيهم و يقوموا بالف سلامة .. _ ادعولها من قلبكم الدعاء بيرد القدر .. _ مروة من انقى الناس اللي عرفتها و اتعاملت معاها مؤخرآ عفويتها خليتني انا نفسي كنت بلومها على حاجات حقيقي ربنا ما يوجعكيش في حبايبك و لا يوجعنا عليكي حبيبتي و هتقومي زي الفل ♡ *تعديل* _ كلمت مامتها ، كل اللي كانوا معاها و ابنها و جوزها و اخوها كويسين منهم اصابات بسيطة هي اللي تعبانة وفي العناية المركزة ادعولها *تعديل تاني * روحنا المستشفى نطمن مامتها طمنتنا انها فاقت الحمدلله بس لسة في فحوصات و حاجات كتير بدعائكم هتبقى زي الفل ..
وتابعت:
مروة من أنقى الناس اللي عرفتها واتعاملت معاها مؤخرا، عفويتها خليتني أنا نفسي كنت بلومها على حاجات، حقيقي ربنا مايوجعكيش في حبايبك ولا يوجعنا عليكي حبيبتي وهتقومي زي الفل.
وأضافت في تعديل لاحق لتدوينتها، إن ابن وزوج وشقيق اليوتيوبر، بخير وتعرضوا فقط لإصابات بسيطة، لكن مروة ما زالت في العناية المركزة، طالبة الدعاء لها.
وألحقت هذا التعديل بآخر، جاء فيه: "روحنا المستشفى نطمن، مامتها طمنتنا إنها فاقت الحمد لله، بس لسة في فحوصات وحاجات كتير، بدعائكم هتبقى زي الفل".
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