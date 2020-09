آخر تطورات الحالة الصحية لليوتيوبر المصرية مروة حسن بعد تعرضها لحادث

View this post on Instagram

مروة عملت حادثة كبيرة و هي راجعة من الساحل هي و ابنها و جوزها و هي في العناية المركزة ادعولها ارجوكم هي و اسرتها ربنا ينجيهم و يقوموا بالف سلامة .. _ ادعولها من قلبكم الدعاء بيرد القدر .. _ مروة من انقى الناس اللي عرفتها و اتعاملت معاها مؤخرآ عفويتها خليتني انا نفسي كنت بلومها على حاجات حقيقي ربنا ما يوجعكيش في حبايبك و لا يوجعنا عليكي حبيبتي و هتقومي زي الفل ♡ *تعديل* _ كلمت مامتها ، كل اللي كانوا معاها و ابنها و جوزها و اخوها كويسين منهم اصابات بسيطة هي اللي تعبانة وفي العناية المركزة ادعولها *تعديل تاني * روحنا المستشفى نطمن مامتها طمنتنا انها فاقت الحمدلله بس لسة في فحوصات و حاجات كتير بدعائكم هتبقى زي الفل ..