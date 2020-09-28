بعد رفع دينا الشربيني الأثقال... مدرب يحذر الفتيات: لا تقلدوها

أثارت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع مصور وهي تمارس رياضة رفع الأثقال بكل سهولة.

وشاركت دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من داخل صالة ألعاب رياضية أمام البحر وهي تحمل الأثقال، وعلقت الشربيني معه: "عودة من جديد".

وعلق الإعلامي، عمرو أديب، على فيديو دينا الشربيني عبر برنامجه التلفزيوني" الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، موجها حديثه للفنان المصري، عمرو دياب: "الله يكون في عونك يا هضبة، الله يكون في عونك يا عمرو، أنا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله".

وتابع عن دينا الشربيني: "لقد قالت في الفيديو إنها عادت تلعب رياضة، يعني هي كده بتسخّن، أومال قبل كده كنت بتشيلي إيه يا ماما، إيه الصحة دي.. دي تفصّل 10 نساء باللي بتعمله وبصحتها دي".

لكن حذر مدرب بالنادي الأهلي المصري واختصاصي تغذية رياضية وعلاجية، محمد خالد، الفتيات من تقليد دينا الشربيني برفع الأثقال مثلها، وذلك بحجة أنهن سيصبن بمشاكل كثيرة.

وقال موضحا إن الشربيني تحمل أوزانا تتجاوز 50 كيلو غراما، ولا يجب على الفتيات وإلا سيتعرضن لمشاكل كتير مثل "الديسك" وتمزق الأربطة وانزلاق غضروفي ومشاكل أخرى.

وتابع في تصريحات لموقع "دنيا الوطن" أنه "لا يجب رفع أوزان ثقيلة إلا بعد تدريبات مستمرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، فضلا عن تواجد مدرب متخصص يشرف على التدريبات.

وأردف: "يعني لو دينا لا قدر الله رفعت الأوزان غلط، يبقى في مدرب بيلحقها، قبل ما يسبب وجع في الظهر وضغط على الفقرات وانزلاق غضروفي".