هاني رمزي يحسم جدل ترشحه في انتخابات مجلس النواب بمصر

حسم الفنان المصري، هاني رمزي، الجدل المثار، اليوم الاثنين، بشأن ترشحه في انتخابات مجلس النواب، بعدما أظهرت الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات المجلس بنظام القوائم وجود اسمه.

ونفى هاني رمزي ترشحه في الانتخابات، موضحا أن وجود اسمه في الكشوف المبدئية هو إجراء روتيني يتم الأخذ به، ولكنه غير مرشح، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأوضح أن شقيقه المستشار، إيهاب رمزي، هو المرشح في القائمة الوطنية، وكإجراء روتيني طلبوا اسما احتياطيا له، فاختار وضع اسمه، وليس معنى ذلك أنه مرشح.

وتابع هاني رمزي: "أتمنى التوفيق لشقيقي إيهاب رمزي في خدمه مصر وشعبها في المجلس وأن يكون على قدر المسؤولية، لأنه أستاذ قانون ويفهم جيدا في التشريعات، وأعتقد وجوده في المجلس سيكون مفيد جدًا وربنا يعنيه ويوفقه لخدمه الناس".

وأكد الممثل الكوميدي المصري أنه لا يفكر في خوض انتخابات مجلس النواب بمصر.

ويخوض شقيق هاني رمزي الانتخابات ضمن كوتة الأقباط بقائمة "من أجل مصر" في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

يشار إلى أن المصريين ينتخبون في 21 و22 و23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مجلس النواب الجديد، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى.

وتبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي.

ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.