3 طرق تساعدك على تقليل تناول الملح

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، نصائح من شأنها تقليل استهلاك الملح في الطعام الذي تتناوله، وعبر حسابها على موقع تويتر.
وتؤدي كثرة استهلاك الملح إلى أضرار صحية كبيرة، لهذا توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة الحد من استخدام الملح، وألا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5 غرامات.
كيف تقلل من استهلاك الملح في طعامك؟#دقيقة_غذاء#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/u30cTw8lOV— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 24, 2020
من أهم الطرق التي تساعد على تقليل استهلاك الملح، استخدام بدائل الملح مثل الزنجبيل، والليمون.
قراءة البطاقة الغذائية على المنتجات لمعرفة محتواها من الملح.
يجب معرفة وجود مسميات تجارية أخرى للملح مثل الصوديوم، وكلورايد الصوديوم، وبنزوات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم.
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