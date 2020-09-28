فنان مصري يروي تفاصيل تعرضه لـ"موت محقق" مع هيفاء وهبي 

قال الفنان المصري صبري فواز، إنه نجا مما وصفه بـ "موت محقق" هو والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حادث انفجار مرفأ بيروت.

ويظهر فواز وهو يتحدث عن تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان في بيروت يصور مسلسل "أسود فاتح"، وقت حادثة انفجار مرفأ بيروت

وقال إنه سمع صوت الانفجار، لكنه لم يكن يدرك قوته الهائلة، مضيفا: "بعد متابعة الأخبار أدركت هول الموقف".

وتابع: "العناية الإلهية أنقذته من الموت في ذلك اليوم"، مضيفا: "كنا سنصور مشاهد في منطقة الانفجار مع الفنانة هيفاء وهبي، إلا أن التصوير قد ألغي في آخر لحظة".

ومن المقرر عرض مسلسل "أسود فاتح" خلال الأيام المقبلة وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعدد من النجوم المصريين واللبنانيين.