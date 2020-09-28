زوجة لاعب تركي تستأجر قاتلا محترفا لتصفيته... وعشيقها يكشف خطتها

رصدت زوجة لاعب كرة القدم التركي السابق، إيمري أشيك، مبلغ 1.3 مليون دولار على قاتل مأجور لتصفية زوجها، طمعا بالميراث.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، دفعت يغمور المبلغ لقاتل محترف لقتل زوجها، بعدما رفض عشيقها تنفيذ هذه المهمة.

وقام العشيق سنجر بالإبلاغ عن يغمور وكشف أمرها.

TURKISH football Wag Yagmur Asik has been accused of plotting to have her husband murdered by a £1million hitman, according to reports.



Yagmur, 27, married ex-Turkeyinternational Emre Asik back in 2012, with the couple since having had three children together. pic.twitter.com/J4D6h4UuDk — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobina39) September 25, 2020

وأوضحت الصحيفة التركية أن وثائق المحكمة الخاصة بالقضية أوردت تصريحات لسنجر أوضح فيها أن الهدف الرئيسي لخطة يغمور هي الحصول على الميراث بعد وفاة إيمري.

وكشف سنجر أن رفضه قتل إيمري أثار غضب يغمور التي عرضت عليه سلاح الجريمة، وشرحت له كيفية التخلص من الجثة لاحقا.

يذكر أن إيمري سبق له اللعب للعديد من الأندية التركية مثل غلطة سراي وفنارببشخة وبشكتاش، كما خاض العديد من المباريات مع المنتخب التركي.