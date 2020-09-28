كورونا يجبر دارا شهيرة على إقامة عرض أزياء استثنائي... فيديو وصور

لجأ دار "موسكينو" للأزياء إلى الاستعانة بفكرة استثنائية لتنظيم عرض أزياء دون أي عارضات أو ضيوف، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولجأت الدار للشركة المنتجة لعرائس "ذا مابيت شو"، للاستعانة بمجموعة مصغرة من الدمى المتحركة.

Puppet Crush: the pandemic-proof Spring ‘21 show by @Moschino for Milan fashion week.

Beautifully detailed miniature clothing collection and marionettes - including the front row of audience.

More info and tiny puppet Anna Wintour here: https://t.co/Evd5FTS5ZH pic.twitter.com/a3hYHyBwDA — Toby Olié (@TobyOlie) September 27, 2020

وتم تفصيل أزياء بمقاس العرائس الصغير، والاستعانة بعدد محدود للغاية من الأشخاص لتحريكها.

وحرصت دار الأزياء على أن تكون عرائس الضيوف قريبة الشبه من أصحابها مثل رئيسة تحرير مجلة "فوغ" الأميركية آنا وينتور، ومحررة الأزياء في "نيويورك تايمز" فانيسا فريدمان، وغيرهم.