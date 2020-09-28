غوريلا تهاجم عاملة حاولت إطعامها... فيديو

شهدت حديقة حيوانات في العاصمة الإسبانية مدريد، قيام غوريلا بشن هجوم على عاملة جاءت لإطعامها.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أدى الهجوم لتحطم ذراعي العاملة وإصابتها بجروح في رأسها.

وفتحت السلطات الإسبانية تحقيقا لمعرفة كيفية وصول الغوريلا للعاملة، رغم أنها كانت في منطقة مجهزة بتدابير وقائية، كما أن الحيوان ولد ونشأ في الحديقة واعتاد على عمالها.

.@SAMUR_PC traslada grave al Clínico a una cuidadora del Zoo de 46 años que ha sido atacada por un gorila. @policiademadrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente. pic.twitter.com/7fZmkvXSU5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 27, 2020

وتمكن عمال الحديقة بصعوبة من إبعاد الغوريلا مالابو صاحبة الـ29 عاما، عن العاملة التي تتواجد الآن في المستشفى.

وكانت مالابو في حالة هيجان مفاجئة، وتم حقنها بمخدر لتنام ويتم إنقاذ السيدة صاحبة الـ46 عاما.