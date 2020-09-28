مفيد فوزي يتحدث عن تصرف "غير حضاري" مع فيروز... فيديو

كشف مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" تفاصيل جلسة جمعة الفنانة اللبنانية فيروز مع الإعلامي المصري مفيد فوزي، الذي اعترف بقيامه بتصرف "غير حضاري" معها.

© AFP 2020 / JOSEPH EID سفير بكين لدى الرياض ينشر أغنية للسيدة فيروز بنكهة صينية... فيديو "في الفن" المصري، مشيرا إلى أن قناة جميل المغازي، على "يوتيوب" نشرت واحدا من مقاطع الفيديو النادرة التي تحتفظ بها في مكتبتها، لجلسة جمعت مفيد فوزي وفيروز.

ولفت الموقع إلى أن "مفيد فوزي يصف جمهور فيروز بالنوعية المحددة من الناس، الذين يحبون الأشياء الجميلة في الحياة".

وأضاف: "يحكي فوزي للحاضرين كيف تعرض للأذى عندما كتب في ذروة مجد أم كلثوم مقالة بعنوان "ست فيروز، حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتا، حبيتك بكل الفصول" ونشر تذكرة مسرح بيكاديللي، حيث كانت فيروز تمثل مسرحية "الشخص".

وتابع الموقع: "يعترف مفيد فوزي بأنه لم يتمكن من التحكم في انفعاله أمام غناء فيروز المتحضر لأغنية "من عز النوم"، مشيرا إلى أن "وقوفه للتعبير عن إعجابه، اضطر فيروز والفرقة للتوقف".

وأوضح الموقع: "اعتبر مفيد فوزي أن تصرفه لم يكن تصرفا حضاريا، لدرجة أن الحاضرين ظنوا أنه مجنون، بينما أنكرت الفنانة سميرة أحمد مرافقته".