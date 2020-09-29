بالصورة ممثلة أمريكية تفاجئ جمهورها بصورة "خاصة" بمناسبة عيد ميلادها

نشرت الممثلة الأمريكية، غوينيث بالترو، صورة خاصة على صفحتها الشخصية بموقع "انستغرام"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وظهرت الممثلة غوينيث في الصورة وهي تقف عارية في الطبيعة، وقامت بتغطية جزء من جسدها بينما شعرها الأشقر المموج منسدل وراء كتفها.

وكشفت الممثلة أنها قررت أن تحتفل بعيد ميلادها الـ 48 بهذا الشكل، وكتبت:"لا أرتدي سوى بذلة عيد ميلادي".