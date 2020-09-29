الإعدام لمعلمة قامت بتسميم 25 تلميذا في الابتدائية

حكم على معلمة صينية بالإعدام، عقب تسميمها 25 تلميذا في مدرسة ابتدائية، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، دانت محكمة في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط البلاد، المعلمة وانغ يون، بتهمة دس مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلاميذ بدافع الانتقام من إدارة المدرسة.

ويتم استخدام هذا المركب الكيميائي في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساما في حال استخدام جرعات كبيرة منه.

وذكرت المحكمة أن وانغ كانت على علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يلحقه، لكنها لم تأبه لذلك، وقررت تسميم الأطفال.

وأشار القضاء إلى أن المعلمة سبق لها وأن حاولت تسميم زوجها في عام 2017 إثر خلاف نشب بينهما.