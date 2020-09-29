جدل بسبب ما ارتدته ميريام فارس في شرفة منزلها... صور

ظهرت الفنانة اللبنانية، مريام فارس، بإطلالتين جديدتين من شرفة منزلها، وتسبب ذلك بحالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ميريام فارس صورتين عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهي جالسة في شرفة منزلها، وترتدي فستانا فضفاضا.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي تظهر فيها ميريام فارس مرتدية فستانا فضفاضا عقب إعلانها التزام الحجر الصحي منذ 23 فبراير/شباط الماضي.

View this post on Instagram ☀️ A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Sep 27, 2020 at 6:59am PDT

وقابل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل ومتابعي ميريام فارس، تلك الصور بأن الفنانة اللبنانية ترتدي تلك الملابس الفضفاضة، لإخفاء بطنها المنتفخ الناجم عن الحمل.

وبالفعل سارع الكثيرون لسؤال ميريام فارس إن كانت حامل أم لا، وسارع بعضهم في تهنئتها بالحمل.

ولكن رفضت ميريام فارس تأكيد أو نفي خبر حملها حتى الآن، وحتى لم ترد على أسئلة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.