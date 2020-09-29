جدل بسبب ما ارتدته ميريام فارس في شرفة منزلها... صور

ونشرت ميريام فارس صورتين عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهي جالسة في شرفة منزلها، وترتدي فستانا فضفاضا.
وتعتبر تلك المرة الثانية التي تظهر فيها ميريام فارس مرتدية فستانا فضفاضا عقب إعلانها التزام الحجر الصحي منذ 23 فبراير/شباط الماضي.
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وقابل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل ومتابعي ميريام فارس، تلك الصور بأن الفنانة اللبنانية ترتدي تلك الملابس الفضفاضة، لإخفاء بطنها المنتفخ الناجم عن الحمل.
وبالفعل سارع الكثيرون لسؤال ميريام فارس إن كانت حامل أم لا، وسارع بعضهم في تهنئتها بالحمل.
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بتصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠؟؟!! وإنتوا مين بعدو ملتزم؟؟
ولكن رفضت ميريام فارس تأكيد أو نفي خبر حملها حتى الآن، وحتى لم ترد على أسئلة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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