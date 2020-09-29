المغرب يعلن انخفاض أعداد مرضى السعار

وحسب موقع "هسبيرس" المغربي، أكدت وزارة الصحة تراجع الحالات من 31، في سنة 2007، حتى 18 حالة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

واعتبرت الوزارة أن التراجع تم بعد تلقيح متوسط 65 ألف شخص سنويا، جراء تعرضهم للعض أو الخدش من الحيوانات، خصوصا الكلاب والقطط.

وقالت الوزارة إن الحيوانات الضالة تلعب دورا أساسيا في نقل العدوى، في حين تعتمد الوزارة برنامجا وطنيا من أجل محاربة داء السعار.

وأطلق المغرب برنامجا وطنيا منذ عام 1986، للحد من مرض السعار.