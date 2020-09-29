كبير طهاة يكشف لـ"سبوتنيك" المنتجات التي لا يجب تناولها معا

كشف كبير الطهاة (الشيف) فلاديمير بافلوف لراديو "سبوتنيك" عن المنتجات التي من الأفضل تناولها بشكل منفصل، لتجنب مشاكل في الجهاز الهضمي.

ووفقا لبافلوف، فإن تناول العديد من الأطعمة الشائعة معا يؤدي إلى ثقل في المعدة وحموضة وعدم استقرار في الجهاز الهضمي.

وقال بافلوف "أكثر الأطباق شيوعًا هي اللحوم والبطاطس، لكن البطاطس النشوية لا تتوافق كثيرًا مع البروتين الحيواني للحوم، لذلك فهي تسبب التخمر في المعدة، كما أنه من الأفضل عدم الجمع بين اللحوم ومنتجات الدقيق، فعند تناول اللحوم مع العجين، فإنها تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن" مشيرا إلى أن الجسم يمتص ببطئ البروتين الحيواني والكربوهيدرات البطيئة، مما يؤدي إلى الشعور بالثقل والتخمة في المعدة.

كما حذر بافلوف من تناول اللحوم والفواكه في آن واحد.

وأضاف "من الأفضل تناول الفاكهة قبل 15-20 دقيقة على الأقل من تناول اللحوم أو بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الطعام. فالأطباق الساخنة تستغرق وقتًا أطول للهضم من الفواكه التي تبدأ في التخمر في المعدة بعد 15 دقيقة"، مؤكدا أنه من الأفضل تناول اللحوم والخضراوات.

ووفقا له، فإن المنتج الموسومي، وهو البطيخ، لا يمكن تناوله مع أي شيء على الإطلاق، ويجب تناوله لوحده فقط.