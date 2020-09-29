العثور على مومياوات لطيور البطريق في القطب الجنوبي

تمكن العلماء من العثور على مقبرة لطيور البطريق من نوع "آديلي"، بالإضافة إلى أعدد كبيرة من المومياوات المغطاة بالريش.

ووفقا للعلماء، فإن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ذوبان طبقة كبيرة الجليد، ما أدى إلى ظهور هذه المقبرة، التي كان من المستحيل سابقا مشاهدتها.

وتمكن العلماء من العثور على المقبرة بمساعدة صور الأقمار الصناعية في منظقة كيب إريزار، الواقعة في بحر روس. وأشار العلماء، إلى أنه على مدار الاعوام الـ 30 الماضية اختفى جزء من الغطاء الجليدي للبحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف العلماء، بقيادة ستيفن إيملي، أنهم سيكونون قادرين على العثور على اكتشافات مثيرة للاهتمام هناك، حسب موقع "وان".

ومن بين هذه الاكتشافات المميزة كانت مومياوات لطيور البطريق التي عاشت في هذه المنطقة من القارة القطبية الجنوبية قبل خمسة آلاف عام، التي احتوت على بقايا فراخ البطريق، وجثث الطيور التي ماتت قبل 800 عام، وبفضل الجليد، حافظت على ريشها.