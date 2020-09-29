"الأضخم في العالم".. اليابان تصنع روبوتا عملاقا بطول 18 مترا... صور وفيديو

يشبه الروبوت العملاق والذي يظهر على هيئة إنسان، شخصية كرتونية بثت في مسلسل الأطفال "Mobile Suit Gundam"، وهو مسلسل تلفزيوني شهير بث في أواخر السبعينيات.
وظهر الروبوت وهو يمشي وينخفض ويقوم بحركات معقدة جدا بالنسبة لحجمه الهائل، والتي أتت ضمن اختبارات طبقتها الشركة المصنعة على الإنسان العملاق.
ويبلغ ارتفاع الروبوت، بحسب "سي إن إن" الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2014، ما يقرب من 60 قدمًا (18.29 مترا) ويزن حوالي 24 طنا.
A giant robot resembling the 1970s anime figure Gundam has been tested in Yokohama, Japan.— CNN International (@cnni) September 29, 2020
The robot stands at nearly 60 feet tall and weighs 24 tons. https://t.co/hdsmzDhA9B pic.twitter.com/O6ntjRAlnc
وصنع الروبوت من أكثر من 200 قطعة صنعت من خليط من الفولاذ والبلاستيك المقوى بألياف الكربون، بحسب الشركة.
実物大ガンダムを動かすプロジェクト— よっくん (@yoshi115t) September 18, 2020
「ガンダム GLOBAL CHALLENGE」
初めて両眼が発光した状態を見ました。黄色とオレンジが交互に発光していました。以前のような複雑な内部構造は無く均一な発光です。
ドックに格納された状態で頭部が動き横を向きました。展望台に目線をくれるサービスかな？#GFY pic.twitter.com/yGENiQinTG
وكان من المقرر أن يتم عرض الروبوت العملاق في حديقة "Gundam Factory Yokohama"، وهو معلم جذب سياحي جديد، حيث سيسمح للمعجبين من الاقتراب منه والتعرف على كيفية إنشائه.
وقررت السلطات تأجيل الافتتاح، الذي كان مقررا بشهر أكتوبر/ تشرين الثاني من عام 2020، بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا في العالم دعت السلطات لاتخاذ قرار التأجيل لفترة أطول من المتوقع، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.
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