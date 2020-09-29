سوسن بدر تكشف عن أول أجر تقاضته من التمثيل… فيديو

قالت الفنانة المصرية سوسن بدر، إن أول أجر تقاضته من التمثيل، كان عن أحد أدوارها في مسلسل من مسلسلات التليفزيون المصري، مشيرة إلى أنه لم يتجاوز عشرة جنيهات.

© AFP 2020 / AMR AHMAD الفنانة المصرية سوسن بدر تعلق على السخرية من إطلالتها الفرعونية "في الفن" المصري، مشيرا إلى أن تصريحات سوسن بدر جاءت خلال مقابلة تلفزيونية، أوضحت فيها أنها دخلت مجال التمثيل وكان متوسط الأجر على الحلقة الواحدة من مسلسلات التليفزيون المصري حوالي 10 جنيهات، وبعد خصم الضرائب كان صافي أول أجر تقاضته حوالي 7 أو 8 جنيهات مصرية.

وتابعت الفنانة المصرية: "أنا لا أمتلك فساتين سهرة في خزانة ملابسي، ولست من هواة جمع الملابس"، مشيرة إلى أنها سافرت إلى بلدان كثيرة جدا، وأنها تتمنى زيارة اليابان والذهاب لأداء مناسك العمرة قريبا.

وتشارك سوسن بدر هذه الأيام في تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وبطولة مي عز الدين وهنادي مهنى وعدد من النجوم.