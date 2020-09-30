تسجيل
14:33 GMT30 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفارسة الروسية ناديجدا دوروفا

    ناديجدا دوروفا... أول ضابطة في التاريخ الروسي

    © Photo / Public domain
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1046666611_0:202:1200:877_1200x675_80_0_0_920eef0c44248d47ce28e3de38bff119.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202009301046690828-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/

    كما يحدثنا التاريخ عن نساء حكمن دولا وممالك بعقلهن وحسن تدبيرهن، يحدثنا أيضا عن نساء محاربات خضن معارك شرسة، ودافعن عن بلادهن ببسالة وإحدى هذه النساء، الروسية ناديجدا دوروفا.

    ساحرات الليل
    © Sputnik . Ivan Shagin
    "ساحرات الليل"... الجنود الألمان يهربون منهن مذعورين
    كانت أمجاد أول ضابطة روسية، ناديجدا دوروفا، تطارد النبلاء الروس، لذلك بمجرد أن رعدت الحرب مرة أخرى، أراد الكثير منهم ارتداء الزي العسكري. ومنذ الأيام الأولى من الحرب تطوعت ناديجدا دوروفا أكثر من 200 عام في فوج ماريوبول هوسار.

    ولدت ناديجدا دوروفا المعروفة باسم "فتاة سلاح الفرسان" في 17 أيلول / سبتمبرعام 1783، في عائلة الضابط أندريه فاسيليفيتش دوروف وناديجدا إيفانوفنا ألكساندروفيتش، فتاة من عائلة أوكرانية ثرية، والتي تزوجته ضد إرادة والديها.

    لعبت الأم دورا كبيرا في حياة ناديجدا فمنذ ولادتها عاملتها بقسوة. وفي أحد الأيام عندما كانت ناديجدا بالكاد تبلغ من العمر عاما واحدا، تضايقت الأم من بكائها، وألقت بطفلتها من النافذة.

    وكتبت ناديجدا في مذكراتها "فتاة سلاح الفرسان" :"كان بالجوار فرقة من الفرسان، شاهدوا الحادثة وأنقذوني من الموت المحتم".

    ولتجنب تكرار هذا الحادث، أعطى والد ناديجدا ابنته ليرعاها ضابط في الجيش، حيث نشأت ناديجدا دوروفا حتى سن الخامسة محاطة بالخيول والبنادق والموسيقى العسكرية الباسلة.

    وأوضحت ناديجدا في مذكراتها أن هذه التجارب في مرحلة الطفولة المبكرة كان  لها دور حاسم في تشكيل شخصيتها العسكرية.

    وفي عام 1789، استقال والد ناديجدا أندريه دوروف، وتولى منصب عمدة سارابول في مقاطعة كيروف الروسية (فياتكا سابقا)، وعادت ناديجدا الصغيرة لتربى في عائلتها.

    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - امرأة تقف وسط حقل أحرقه النازيون في إحدى قرى بيلاروسيا قبل الانسحاب منها، 1944
    © Sputnik . Max Alpert
    روسيات يقاتلن النازيين في فرنسا
    في عام 1801، تزوجت ناديجدا البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا من فاسيلي تشيرنوف وهو ضابط في الجيش ينحدر من عائلة نبيلة. وفي عام 1803، أنجبت ناديجدا ابنها، إيفان، الذي لم تشعر تجاهه بحنان الأمهات. كانت الحياة الأسرية لا تطاق بالنسبة لدوروفا، لذلك سرعان ما هربت من زوجها وابنها وعادت إلى منزل والديها.

    في عام 1806، تخفت ناديجدا دوروفا في زي رجل، وتسللت هرباً من منزل والديها، وانضمت إلى سلاح الفرسان الروسي آنذاك، الذي كان في أشد الحاجة لانضمام مجندين جدد للقتال ضد نابليون. لم يشك أحد في أن الشاب هو في الواقع الفتاة بسبب براعتها في الفروسية واستخدام السيف.

    تميزت ناديجدا في المعارك مع الجيش الفرنسي،  وترقت إلى رتبة ضابط الصف.

    وتقول ناديجدا في مذكراتها: "كانت فلسفتي في الحياة بسيطة...الشجاعة هي الصفة الأولى والضرورية للمحارب. إن عظمة الروح لا تنفصل عن الجرأة، وفي حال جمع بين هاتين الفضيلتين العظيمتين، لا يوجد مكان للرذائل أو الضعف".

    وبعد توقيع نابليون والقيصر ألكسندر الأول معاهدة تيليست الأولى عام 1807، وهو ما أدى إلى حالة سلام مؤقتة بين فرنسا وروسيا، تم اكتشاف سر ناديجدا وتلقت أمراً بالحضور إلى سانت بطرسبورغ، وبمجرد أن وصلت إلى هناك، وجدت نفسها في مقابلة مع القيصر الروسي ألكسندر الأول، الذي كان متشوقا إلى معرفة حقيقة الشائعات التي سمعها والتي تزعم أنها شاركت متخفية في سلاح الفرسان.

    وحين اعترفت بالحقيقة، أثنى ألكسندر على شجاعتها في المعركة، ومنحها صليب القديس جرجس، لأنها أنقذت حياة ضابط مهم بالكتيبة.

    جندي تركي يتحدث إلى فتيات في مدينة بلغارية حررتها قوات الجيش الأحمر السوفيتي من الفاشيين
    © Sputnik . Evgeni Khaldey
    في زمن الحرب... نساء روسيا يتطوعن لمحاربة العدو
    ثم أبلغها القيصر أنه تلقى خطاباً من والدها يطالبه فيه بالعثور عليها وإعادتها إلى المنزل، توسلت ناديجدا إليه ألا يفعل، وأن يتركها تعود إلى صفوف الجيش، فوافق القيصر بشرط أن تستمر في إخفاء هويتها الحقيقية تحت الاسم الوهمي ألكسندر أندريفيتش ألكسندروف وأرسلها إلى فوج "ماريوبول" برتبة ملازم ثاني.

    ظلت ناديجدا في صفوف الجيش الروسي حتى عام 1816، إلى أن اضطرت إلى العودة لمنزل والدها والعناية به في شيخوخته. وخصص لها معاشا تقاعديًا صغيرًا قدره 1000 روبل في السنة.

    كتبت دوروفا في مذكراتها "ملاحظات لفتاة من سلاح الفرسان": نظرًا لكوني في وضع مالي صعب، أرسلت مذكراتي إلى الناشر نيكولاي ماميشيف، على أمل الحصول على بعض المال مقابل ذلك. لكني لم أتلق إجابة لمدة أربعة أشهر. لذلك، طلبت من شقيقي فاسيلي إظهار المذكرات للشاعر ألكسندر بوشكين والتي أثارت إعجابه لدرجة أنه قام على الفور بنشرها في مجلة "سوفريمينيك":

    وعلى مدار الأعوام الـ50 التالية، ارتدت ناديجدا ملابس الرجال، وأشارت إلى نفسها باعتبارها رجلاً، حتى توفيت عن عمر يناهز 83 عاما، ودفنت بزيها العسكري في جنازة عسكرية.

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, حياة روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات أزياء يقدمن الزي البديل للزي المدرسي الرسمي في تايلاند، من تصميم المصمم تين تونسوبون
    هل سئمتم من الزي المدرسي... حركة "الطالب السيئ" تتمرد على نظام التعليم في تايلاند
    تويتر يفرض عقوبات على وكالة أنباء روسية
    حرية التعبير هي فرض الرقابة على من ومتى تشاء
    في يومها العالمي.. فوائد القهوة وأضرارها
    في يومها العالمي... فوائد القهوة وأضرارها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك