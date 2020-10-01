فلسطيني يحقق "حلم الطفولة" في زمن كورونا... فيديو

استطاع فلسطيني يدعى رياض العملة، تحقيق حلم طفولته بامتلاك سيارة كلاسيكية، وتمكن من استثمار وقت الحجر الصحي المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد للوصول إلى هدفه.

© Sputnik . Zahraa Elamir معرض السيارات الكلاسيكية في بيروت (صور وفيديو) "الأناضول" التركية، مقطع فيديو للسيارة الكلاسيكية التي صنعها الفلسطيني المقيم في بلدة قبلان، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه شغوف بالمركبات بصفة عامة والكلاسيكية بصفة خاصة.

وتقول الوكالة: "كان رياض العملة يعمل في بيع قطع الغيار منذ سنوات ويمتلك معرضا للسيارات الحديثة في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية"، مضيفة: "لا يوجد في الأراضي الفلسطينية مصانع للسيارات، لكن العملة استطاع في ورشته المتواضعة أسفل منزله صناعة هيكل مركبته، فيما قام بتجميع قطعها الميكانيكية من مركبات قديمة".

ولفتت إلى أن الرجل استطاع تطويع الحديد لصناعة هيكل سيارته على مدى أربعة أشهر، مشيرة إلى أنه يقول للوكالة: "مع بدء فترة الحجر الصحي الناجم عن فيروس كورونا، بدأت التفكير بشكل جدي بتحقيق حلم طفولتي بصناعة مركبة كلاسيكية".

وتابع: "الحجر الصحي مزعج للغاية، ومنذ اليوم الأول بدأت التفكير بما يشغل وقتي، واستفدت منه فعليا بصناعة مركبتي، وتحقيق حلمي"، مشيرا إلى أنه أطلق على سيارته الكلاسيكية اسم "نوح".

فلسطيني "استثمر" كورونا لصناعة مركبة "كلاسيكية"

- على مدى أربعة أشهر عمل على تطويع الحديد وأدوات خاصة لصناعة مركبته

- يسعى لاستثمار سيارته في الأفراح والتصوير

- حقق حلمه باقتناء سيارة تحاكي مركبات ثلاثينيات القرن الماضيhttps://t.co/6mOs9vwFJK pic.twitter.com/m9Wf3qVydJ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2020

وأوضح: "لا تتوفر في الأسواق مركبات كلاسيكية، واستيرادها مكلف جدا"، مضيفا: "من لا شيء صنعت مركبة تحاكي المركبات الكلاسيكية التي صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي".