ظهر فيها أمير قطر... هجوم سعودي على فنانة كويتية بسبب صورة نعت فيها الشيخ صباح

تعرضت الممثلة الكويتية، ​هيا الشعيبي، ​لهجوم كبير من قبل المغردين السعوديين بسبب صورة نشرتها للتعزية في أمير الكويت الشيخ ​صباح الأحمد الصباح​.

ويظهر في الصورة أمير الكويت الراحل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع عبارة "اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك".

وتسببت الصورة في موجة غضب بين المغرين السعوديين، معللين ذلك باعتقادهم أن الصورة تظهر قطر في موضع حق والسعودية في موضع باطل في الخلاف الخليجي الحالي بين الطرفين.

ودشن المغردون السعوديون وسم "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"، لمهاجمة الفنانة الكويتية.

بعد ما كلت من خير السعودية تصفها بالباطل اتمنى منعها من دخول السعودية ومنع عرض اعمالها عشان تكون عبرة لغيرها🇸🇦

#هيا_الشعيبي_تسي_لسعودية pic.twitter.com/VolU8H4mMT — NA✨ (@Naifmu98) September 30, 2020

ورغم نشر هيا الشعيبي صورة أخرى لأمير الكويت الراحل مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع عبارات العزاء التي قالها في الشيخ صباح الأحمد الصباح، لم تسلم من هجوم المغردين السعوديين عليها.

#هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه

بعض صغار العقول مايدرون

وقت الحزن يتواجد الضعيف بينهم ووقت الشده لاجئين عند سلمان بن عبدالعزيز 🇸🇦 — AB. (@aber_ll5) October 1, 2020

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أدى اليمين الدستورية في مجلس الأمة خلال مراسم تنصيبه أميرا للبلاد، الأربعاء، خلفا للشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، الذي أعلن عن وفاته، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما.