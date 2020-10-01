قبل "أبل"... غوغل تطلق هاتفين يدعمان الجيل الخامس

أعلنت "غوغل" عن إطلاق نسختين جديدتين من هاتفها الذكي "بيكسل" تتوافقان مع تقنية الجيل الخامس.

وبحسب موقع "ذا فيرج" المهتم بالأخبار التقنية، يعتبر "بيكسل 4A 5G" نسخة محسنة من "بيكسل 4A" الذي أطلق مطلع العام الجاري.

وسيباع الهاتف الجديد بـ499 دولارا اعتبارا من 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تسع دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

Meet the new Google Pixel phones 👋



From our latest AI and Assistant features, to the biggest ever battery we’ve put in a Pixel, to industry-leading camera features, the Pixel 4a (5G) and Pixel 5 provide more help at a more helpful price. https://t.co/Gioak2AGE6 — Google (@Google) September 30, 2020

وفيما يخص "بيكسل 5" الذي يتميز بقوة وصلابة أكبر، فسيطرح في السوق بحلول التاريخ ذاته وفي نفس الدول بسعر يبدأ من 699 دولارا.

يذكر أن شركة "أبل" لم تكشف إلى الآن أي تفاصيل عن أي هاتف "آيفون" يدعم الجيل الخامس.