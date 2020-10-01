إطلاق نار على طريق عام في فلوريدا... فيديو

رصد مقطع فيديو لحظة قيام سائق إحدى السيارات بإطلاق النار على طريق عام في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية لحظة قيام سائق سيارة بإخراج مسدسه وإطلاق النار نحو سيارة أخرى عدة مرات، بينما يجلس بجواره شخص آخر.

وتقول الصحيفة إن الفيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا خاصة داخل سيارة السائق، الذي أوضح أنه قام بإطلاق النار دفاعا عن النفس عندما تعرض لإطلاق نار من شخص آخر في طريق مزدحم.

ويقول الرجل، مطلق النار، الذي يدعى ماركو مازيتا، إنه نشر الفيديو على موقع "يوتيوب" رغم أنه ليس من هواة إطلاق النار، مضيفا: "لكنه يحمل رسالة لكل مجرم يحاول النيل من الآخرين على الطرق العامة".

A driver in Florida posted dashcam footage showing him opening fire when another driver pointed a gun at him out the window pic.twitter.com/pdsHd67EWn — TRT World (@trtworld) October 1, 2020

وتابع: "على كل المجرمين أن يفكروا مرتين قبل إشهار مسدساتهم على الناس على الطرق العامة".

وتابع: "قام أحد الأشخاص بالاقتراب من سيارتي بصورة كبيرة وأشهر مسدسه نحوي ليطلب مني التوقف على جانب الطريق".

وأضاف: "قمت بإخراج مسدسي وإطلاق عدة طلقات في اتجاه ذلك الرجل من أجل إبعاده عني بدافع الخوف من أن يقوم بإطلاق النار علي وقتلي".