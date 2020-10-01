كما لم ترونه من قبل... كاظم الساهر يتصدر غلاف "فوغ العربية للرجل"

ظهر الفنان كاظم الساهر على غلاف عدد خريف وشتاء 2020 لمجلة "فوغ العربية للرجل". قيصر الأغنية العربية وسفير العراق في العالم يفتح الطريق أمامه للنجاح، لا يبتعد عن الأوقات الصعبة بينما يحتضن الخير ويقدره. إنه يقدم رؤية واضحة وصادقة لرحلته وتراثه، من نشأته في الفقر في العراق إلى الغناء للملايين اليوم، نقلا عن الموقع الرسمي للمجلة.

وظهر كاظم الساهر بطريقة جديدة كما لم ترونه من قبل، ولأول مرة بالنسبة له، يتخلى الساهر عن بدلته السوداء الكلاسيكية المعتادة والقميص الأبيض، ويختار لوك أكثر تنوعاً وجرأة في تصاميم الموسم الجديدة، فنشاهده باللون الرمادي.

Kadim Al Sahir is on the cover of the Fall/Winter 2020 issue of Vogue Man Arabiahttps://t.co/D16gtzAGZQ via @VogueArabia — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) September 30, 2020

تركز قصة الغلاف، التي تم تصويرها في إسبانيا، على شغف كاظم للفن وحبه لعمله، ويقول: "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".

كاظم الساهر كشف ولأول مرة خلال لقائه مع فوغ العربية للرجل، أن لديه "تاتو" على صدره، على شكل نوتة موسيقية تعود لأغنية "مدرسة الحب"، وذلك كي لا ينسى لحن الأغنية الذي قام بتأليفه خلال 42 يوماً من القصف على العراق.

كاظم الساهر يفتح قلبه لـ "فوغ العربية للرجل"، ليتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه.